Алексей Макаркин: «Это политический анонс с отложенным действием»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

11 января Турция, Румыния и Болгария все-таки подписали анонсированный еще в октябре 2023 года меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

Подписи под документом поставили заместители министров обороны трех стран.

«Военные действия [на Украине] создали негативные условия для безопасности в Черном море, создали минную угрозу. Мы в составе трех стран прошлым летом решили принять меры для защиты, создать совместную группу. Было принято решение и сейчас оно подписанное перед вами. Будет создан комитет, в котором большинством голосов будет решаться вопрос об участии в этой работе», — сказал глава МО Турции Яшар Гюлер на церемонии подписания соглашения в Стамбуле.

Ранее в правительстве Болгарии подчеркнули, что операция по разминированию Черного моря не будет направлена против какой-либо другой страны, а призвана способствовать улучшению сотрудничества и добрососедских отношений между участниками, так как «в Черноморской военно-морской группе по разминированию будут участвовать тральщики трех стран-членов НАТО в Черном море — Болгарии, Румынии и Турции».

При этом не исключили и привлечение других стран черноморского региона, как то Молдовы и Грузии.

Турецкая сторона, в частности, отмечала, что данная деятельность также затрагивает интересы Республики Молдова как страны, имеющей не только выход в Черное море, но и международный свободный порт Джурджулешты с глубиной на фарватере до 7 м, способный принимать как речные, так и морские суда. Он является региональным логистическим центром на границе Евросоюза с доступом к наземным, железнодорожным, речным и морским путям сообщения.

Российский политолог, заместитель генерального директора Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин в беседе с «Реальным временем» назвал подписание меморандума «политическим анонсом с отложенным действием»:



— Это политический анонс с отложенным действием. Демонстрация того, что черноморские страны взаимодействуют друг с другом. Это развитие связей в рамках НАТО, конечно, и геополитические интересы Турции в Черном море, подчеркивание ее роли как одной из ведущих черноморских держав. Такое взаимодействие выгодно Эрдогану, когда он позиционирует себя на международной арене, — заявил Макаркин.

С другой стороны, по мнению политолога, налицо реальная проблема и, «видимо, подготовка к ее решению на каком-то этапе», потому что на поиск и выделение ресурсов для разминирования также требуется время:

— Нельзя сделать так, чтобы сегодня объявили, а завтра выходят на разминирование. Для этого нужна определенная подготовка... На каком-то этапе дело перейдет к практической реализации. Но для этого надо, чтобы ситуация успокоилась, нужно дождаться окончания СВО. В любом случае этим [разминированием] надо будет заниматься… Это проблема для гражданского судоходства. Их суда (Турция, Румыния, Болгария, — прим. ред.) там все ходят… Через Босфор и Дарданеллы идут грузы. Это все важно. Это все конкретные экономические выгоды. Но сейчас заниматься такой деятельностью достаточно рискованно, — предупредил политолог.

Кроме того, на данном этапе разминирование не решает полностью проблему дрейфующих мин:

— Речь все-таки идет об операциях в международных водах. Если мины дрейфуют в национальных, то это уже каждая страна разбирается сама. Если есть договоренность между странами, то они могут зайти в чужие территориальные воды. К примеру, речь может идти об отношениях Болгарии и Турции — сейчас они союзники по НАТО со всеми вытекающими. Румыния тоже. Исключение представляет Молдова, потому что она не является членом какого-либо военного блока, — объяснил политолог.

Отвечая на вопрос, почему к участию в такой важной миссии не пригласили Россию и Украину, политолог заявил: «Чтобы не получить обвинения в ангажированности».

— Если подключишь какую-то из стран, получается, что ты встал на ее сторону, а если подключишь обе, то Украина точно откажется. Причем от любого формата, если там присутствует Россия. Представить себе, чтобы Россия и Украина сейчас этим бы занимались вместе — просто фантастика, — заключил политолог.

При этом приглашение Молдовы Макаркин объяснил исключительно тем, что у страны есть выход к Черному морю и свой глубоководный порт.

— Вряд ли, конечно, они рассчитывают, что у Молдовы есть для этого ресурсы, — заявил эксперт.

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Галия Шакирова