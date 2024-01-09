За первую неделю 2024 года в Казани родились 117 детей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 1 по 7 января 2024 года в Казани родились 117 детей. Среди них 57 мальчиков и 60 девочек, информирует Управление ЗАГС города.

Самыми популярными именами у новорожденных казанцев стали Ева, Полина, Эмир, Амир и Мухаммад. Реже всего детей называли именами Айсу, Диния, Раида, Селина, Эмма, Зифа, Язиля, Тея, Рания, Амиль и Рафиль.

Максимальный вес новорожденного составил 5,9 кг, минимальный — 2 кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Всего за неделю в республике поженились 27 пар. Первая регистрация прошла 3 января.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Казани родились 29 детей: 14 девочек и 15 мальчиков. Первый ребенок родился в казанском роддоме в 05.16. Вес девочки — 2,9 кг.



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Айрат Назипов