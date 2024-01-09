В Нижнекамске водитель КАМАЗа сбил 13-летнего мальчика на «зебре»
Водитель КАМАЗа сбил 13-летнего мальчика на проспекте Вахитова в Нижнекамске. Ребенок переходил дорогу на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора.
Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев рассказал, что ребенок получил незначительные травмы. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
По факту ДТП возбудили административное расследование. Его ход и результаты проконтролирует Нижнекамская городская прокуратура.
Сегодня в Лениногорском районе Татарстана произошла смертельная аварии. В столкновении двух легковушек погиб один человек, еще двое получили травмы. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Ford.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым