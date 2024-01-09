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В Нижнекамске водитель КАМАЗа сбил 13-летнего мальчика на «зебре»

11:48, 09.01.2024
В Нижнекамске водитель КАМАЗа сбил 13-летнего мальчика на «зебре»
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео прокуратуры Татарстана

Водитель КАМАЗа сбил 13-летнего мальчика на проспекте Вахитова в Нижнекамске. Ребенок переходил дорогу на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора.

Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев рассказал, что ребенок получил незначительные травмы. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По факту ДТП возбудили административное расследование. Его ход и результаты проконтролирует Нижнекамская городская прокуратура.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня в Лениногорском районе Татарстана произошла смертельная аварии. В столкновении двух легковушек погиб один человек, еще двое получили травмы. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Ford.

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Айрат Назипов
Происшествия
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