В столкновении двух легковушек на татарстанской трассе погиб человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Смертельная авария произошла в Лениногорском районе Татарстана. На трассе Лениногорск — Азнакаево столкнулись ВАЗ и Ford.

По данным ГИБДД, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу, где въехал в иномарку. После удара автомобиль ВАЗ отбросило на опору ЛЭП.

В результате аварии погиб водитель ВАЗ. Его пассажир и второй участник аварии получили травмы. Их состояние выясняется.

Неделю назад, 3 января, на 53-м километре автодороги Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla. В результате столкновения погибла 6-летняя девочка.

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Айрат Назипов