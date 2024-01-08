Около 50 автомобилей столкнулись на трассе в Новгородской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Массовая авария с более чем 50 машинами случилась на трассе М-11 в Новгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

В результате массового столкновения машин погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.

В настоящее время движение в сторону Москвы перекрыто. На 545-м километре организован объезд с выездом на трассу М-10. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

Напомним, вчера на трассе М-5 «Урал» на территории Бавлинского района Татарстана столкнулись три автомобиля. Один человек скончался на месте, еще пятеро получили травмы.



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Максим Кокунин