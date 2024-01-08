В турецкой провинции произошло землетрясение магнитудой 4,4

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Пютюрге в 16.19 по местному времени (совпадает с мск).

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 километра.

25 декабря в турецкой провинции Кахраманмараш также произошло землетрясение магнитудой 3,5. Колебания земной поверхности зарегистрированы в районе Гёксун на юго-востоке страны в 16.37. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,46 километра.

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Максим Кокунин