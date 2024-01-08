Белоруссия не планирует приглашать наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Белоруссия не планирует приглашать наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя республики при международных организациях в Вене Андрея Дапкюнаса.

— По поручению МИД [Белоруссии] я уведомил директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, — прим. ред.) о том, что Белоруссия воздержится от [приглашения] миссии ОБСЕ на парламентские выборы 25 февраля, — сказал он.

Напомним в Белоруссии очередные выборы президента планируют провести не позднее 20 июля 2025 года. В настоящее время в соответствии с изменением конституционных норм, которые были приняты на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, в Белоруссии «проводится масштабная модернизация политической системы».



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Максим Кокунин