Около 1,3 млн подписей собрали в поддержку выдвижения Владимира Путина

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Центральный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина получил подписи в его поддержку еще из 13 регионов, всего собрано 1,3 млн. Об этом сообщает «РИА Новости».

Документы представили Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия и Удмуртия, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области и Пермский край. До этого волонтеры доставили в Центральный штаб подписи из 45 регионов.

— На сегодняшний день мы собрали в поддержку нашего кандидата на пост президента России Владимира Владимировича Путина порядка одного миллиона 300 тысяч подписей, — рассказала журналистам сопредседатель штаба, главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко.

Она напомнила, что первые подписи волонтеры начали доставлять с 30 декабря, а в целом сбор продлится до конца января.

Напомним, на выборы президента России, которые пройдут в 2024 году, в качестве наблюдателей могут приехать члены главного избирательного органа Сербии — Республиканской избирательной комиссии (РИК). Они выразили готовность осуществлять наблюдение на выборах президента России.

Дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.

Первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец. На выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России претендуют более 30 человек.



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Максим Кокунин