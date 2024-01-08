Ушел из жизни создатель языка программирования Pascal

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Швейцарский ученый Никлаус Вирт, создатель и ведущий проектировщик языков программирования Pascal, Modula-2, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

— С большим сожалением мы отмечаем кончину пионера языков программирования и лауреата премии Тьюринга Никлауса Вирта, скончавшегося 1 января 2024 года. Вирт разработал ряд инновационных компьютерных языков Euler, Algol-W, Modula и Pascal, которые послужили основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований, — рассказали в Ассоциации вычислительной техники (АСМ).

В 1950-х и начале 1960-х годов Вирт с помощью небольших академических и промышленных групп создал множество влиятельных программных систем.

Pascal — один из наиболее известных языков программирования, используется для обучения программированию в старших классах и на первых курсах вузов, является основой для ряда других языков.

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Максим Кокунин