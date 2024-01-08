Находкой археологов в Эль-Бахнасе стали более 20 мумий

В городе Эль-Бахнаса испанские археологи обнаружили мумии, возраст которых составляет порядка 2 тысяч лет. Об этом сообщает информационный портал Sada al-Balad.

Как следует из публикации, ученым удалось найти 23 захоронения в виде мумий с золотыми и цветными погребальными масками. Они были погребены в эпоху правления династии Птолемеев (305 г. до н. э. — 30 г. до н. э.) и римского владычества над Египтом (30 г. до н. э. — 395 г.). Мумии обнаружили в восточной части верхнего кладбища Эль-Бахнасы: они находились в помещении для умерших на дне колодца. В другом таком помещении были пустые саркофаги.

Установить личности погребенных пока не удалось, но рядом с захоронением ученые нашли остатки стен здания, которое в прошлом стояло на месте погребения. Помимо этого, находкой археологов стала терракотовая статуэтка богини Исиды-Афродиты. Как отметил Sada al-Balad, исследование продолжается.

Напомним, в ноябре прошлого года житель турецкой Кайсери обнаружил под своим домом подземный город возрастом около 2 тысячи лет. Большое пространство он нашел во время ремонта. После разбора завалов местный житель увидел сеть подземных тоннелей.

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Галия Гарифуллина