Даниил Кузнецов переходит из «Рубина» в «Родину»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Рубин» объявил о переходе футболиста Даниила Кузнецова в московский клуб «Родина». Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Кузнецов проведет в столичном клубе проведет вторую часть сезона 2023/24 на правах аренды.

Футболист родился 23 апреля 2003 года в Санкт-Петербурге. Является крайним полузащитником, нападающим. Играл за «Зенит», молодежную команду «Зенита» и «Зенит-2». Участвовал в четырех матчах Премьер-Лиги и матче Лиги Чемпионов против «Ювентуса». В феврале 2022 года подписал пятилетний контракт с «Рубином».

Напомним, в сентябре 2023 года «Рубин» сообщил, что в в клуб «Родина» переходит футболист Солтмурад Бакаев. Он пробудет там на правах аренды до конца сезона 2023/24.

Кроме того, в сентябре в «Рубин» вернулся Егор Сорокин. 27-летний футболист выступает под номером 80.

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Галия Гарифуллина