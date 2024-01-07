В кальянной в Домодедове произошел взрыв — ранены три человека
В Домодедове при взрыве гранаты в кальянной ранения получили три человека. Об этом пишет ТАСС.
— В подмосковном Домодедове на улице Гагарина в помещении кальянной произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната, — сообщил собеседник агентства. Пострадали три человека.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, в ноябре в Татарстане предотвратили серию терактов. Член террористической организации «Легион «Свобода России»*, запрещенной на территории страны, готовил взрывы на железнодорожных путях и диверсии на территории танкового училища. Позже выяснилось, что он также готовил диверсию на железнодорожной станции Дербышки.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
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