В Татарстане предотвратили серию терактов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане предотвратили серию терактов: член террористической организации «Легион «Свобода России»*, запрещенной на территории страны, готовил взрывы на железнодорожных путях и диверсии на территории танкового училища, сообщают «Известия».



— Во время допросов он признался, что планировал устроить поджоги на территории парка боевых машин на полигоне танкового училища. Позже был обнаружен тайник с 17 коктейлями Молотова, он находился недалеко от полигона, — рассказали в ведомстве.

У подозреваемого местного жителя по фамилии Новиков изъяли квадрокоптер и элементы, необходимые для создания нескольких взрывных устройств. Среди них оказались таймеры, трансформаторы и системы сброса с квадрокоптера.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации (ст. 205 УК РФ). Позже выяснилось, что Новиков также готовил диверсию на железнодорожной станции Дербышки. 27 ноября мужчине, который находится под стражей, также было предъявлено обвинение по ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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Маргарита Головатекно