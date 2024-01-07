Путин заявил, что проблема с региональными выплатами семьям погибших бойцов будет решена

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин заверил, что разберется с региональными выплатами семьям погибших участников СВО. Об этом пишет «РИА Новости».

В канун Рождества в Ново-Огарево состоялась встреча лидера страны с семьями погибших героев России. На ней одна из присутствовавших женщин затронула тему региональных выплат семьям в связи с гибелью бойцов, проживавших не в том регионе, где были прописаны.

— Это не специально как-то сделано... Нам нужно признавать факт постоянной прописки либо призыва, либо подписания контракта оттуда, откуда человек уходил. Обязательно помечу это для себя, — ответил российский лидер.

Напомним, в декабре прошлого года правительство России поддержало законопроект, которым предлагается распространить страховые выплаты в случае гибели участника специальной военной операции и на еще не родившихся детей. Законопроектом предлагается установить особый порядок выделения страховых выплат в случаях, когда ребенок еще не родился.

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Галия Гарифуллина