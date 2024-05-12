Ирландский писатель Колм Тойбин написал продолжение знаменитого романа «Бруклин»

Фото: Екатерина Петрова

В США и Великобритании в конце мая выйдет продолжение известного романа Колма Тойбина «Бруклин». Вторая книга получила название «Лонг-Айленд». Ранее писатель говорил, что никогда не будет писать продолжения своих книг.

«Было бы катастрофой, если бы у «Гордости и предубеждения» было продолжение. Было бы катастрофой, если бы у «Улисса» было продолжение. Представьте себе! Все заканчивается тем, что Молли Блум засыпает, а потом ты вдруг понимаешь: «Боже мой, начинается новый день», — сказал Колм Тойбин в интервью британскому изданию The Guardian.

Роман «Бруклин» был опубликован в 2009 году, а через шесть лет вышла одноименная экранизация с Сиршей Ронан в главной роли. Фильм получил три премии «Оскар»: за лучшую женскую роль, за лучший фильм и за лучший адаптированный сценарий.

Несмотря на то, что Тойбин не любит сиквелы, спустя 15 лет после выхода «Бруклина» он издает продолжение, в котором писатель рассказывает историю Эйлиш Лейси через 25 лет и описывает Ирландию 1970-х. «Лонг-Айленд» стала книгой, которую Опра Уинфри выбрала для чтения в своем книжном клубе в этом месяце.

Ранее «Реальное время» писало о биографическом романе Колма Тойбина «Волшебник», который описывает жизнь Томаса Манна.

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Екатерина Петрова