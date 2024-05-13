Начальника автоколонны могут арестовать по делу о падении автобуса в Мойку

Октябрьский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство об аресте Джахангира Адалет оглы Халилова, начальника автоколонны компании ООО «Такси», чей автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Об этом пишет «Интерфакс».

Халилову вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 стати 238 УК). Вину он признал частично.

Следствие считает, что Халилов может скрыться от правосудия или повлиять на свидетелей и других участников судопроизводства, поэтому просит заключить его под стражу. На данный момент фигурант в суд не доставлен.

Трагедия произошла 10 мая: автобус, за рулем которого находился Рахматшох Курбонов, протаранил ограждение Поцелуева моста и упал в Мойку, унеся жизни семи человек.

Курбонова арестовали 12 мая. Он признал вину и сообщил, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой. Кроме того, ему вменили фиктивную постановку на учет иностранцев (статья 322.3. УК).

По версии следствия, Халилов не обеспечил водителю автобуса надлежащий отдых.

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Рената Валеева