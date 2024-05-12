Чернышенко заявил о пересмотре структуры приема в вузы

В России планируется пересмотреть структуру приема в вузы. Об этом сообщил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, в российских вузах будет увеличен объем контрольных цифр по специальностям и направлениям, необходимым для реализации национальных проектов и обеспечения технологического лидерства страны.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Дмитрия Чернышенко для назначения на пост заместителя председателя правительства. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

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Рената Валеева