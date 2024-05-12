Россия обеспечит продовольственную безопасность, несмотря на погодные катаклизмы

Кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев заявил, что Россия сможет получить урожай в 2024 году, даже несмотря на погодные катаклизмы и заморозки. Это касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Патрушева, это позволит России насытить внутренний рынок, а также продолжить исполнять экспортные обязательства.

Ранее владелец татарстанского бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков рассказал «Реальному времени» о значительных потерях из-за морозов.

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Рената Валеева