Суд Петербурга отправил в СИЗО представителя компании-перевозчика, чей автобус с пассажирами упал в Мойку

Фото: Динар Фатыхов

В Санкт-Петербурге арестовали начальника автоколонны транспортной компании, автобус которой упал в реку Мойку с Поцелуева моста. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. В результате аварии погибло семь пассажиров.

По решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга начальник автоколонны, 43-летний Джахангир Халилов, будет находиться под стражей до 10 июля 2024 года. Это решение было принято по ходатайству следствия.



Напомним, 10 мая пассажирский автобус, в котором находилось около 20 человек, упал с моста в реку Мойку, расположенную в центре Санкт-Петербурга. Позднее на водителя завели два уголовных дела. Курбонов останется под стражей до 9 июля 2024 года.



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Рената Валеева