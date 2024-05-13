В Казани за прошедшие праздничные дни произошло 362 ДТП, из них 11 с пострадавшими

Пресс-служба Госавтоинспекции полк ДПС УМВД России по Казани поделилась статистикой за прошедшие праздничные дни. Всего в Казани за минувшие выходные произошло 362 дорожно-транспортных происшествия, из них 11 с пострадавшими.

Кроме того, за этот период сотрудники ГИБДД задержали 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще 14 — без прав на управление транспортным средством.

Также в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений был доставлен 21 гражданин.

За минувший день, 12 мая, в Казани зафиксировали 86 ДТП — в них оказалось двое пострадавших, задержаны 12 пьяных водителей и три автовладельца без прав.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».