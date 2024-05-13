На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» планируется участие 18 тысяч человек

Казань станет центром международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024». Мероприятие пройдет с 18 по 19 мая и соберет более 18 тысяч участников из 85 стран и 84 регионов России. Об этом на аппаратном совещании в исполкоме Казани сообщила директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов является специальным представителем президента России в Организации исламского сотрудничества.

В преддверии форума сотрудники комитета по развитию туризма провели проверку отелей, уделив особое внимание благоустройству прилегающих территорий, виду из окон номеров, наличию халяль-меню и условий для совершения намаза.

Напомним, почти две тысячи волонтеров подали заявки для участия в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024». Само мероприятие пройдет в МВЦ «Казань Экспо» с 14 по 19 мая. Основные обязанности волонтеров на форуме это: встреча делегаций, работа на информационных стойках и помощь в работе форума.

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Разиль Самигуллин