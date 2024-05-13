За прошедшую неделю МЧС России при различных чрезвычайных ситуациях эвакуировали более 3 тысяч человек

На еженедельном селекторном совещании в МЧС России были подведены итоги работы за прошедшую неделю. Было отмечено, что в России произошло более 9 тысяч техногенных пожаров, в результате которых погибли 123 человека.

Спасатели также оказали помощь пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях. В частности, были спасены 537 человек и эвакуированы более 3 тысяч человек. Кроме того, за прошедшую неделю были спасены 11 человек при 40 происшествиях на воде и 297 человек при более чем 1 400 ДТП.

Также на особом контроле МЧС России остается прохождение паводков в регионах. В 13 субъектах страны остаются подтопленными более 3 000 жилых домов, свыше 15 000 приусадебных участков, 36 низководных мостов и 112 участков автодорог. МЧС России также обеспечило безопасность более 6 тысяч туристов. Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилой многоэтажки в Белгороде завершены. Спасены 17 человек.

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Разиль Самигуллин