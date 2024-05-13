Более 1 700 нарушений выявлено в Татарстане в рамках санитарно-экологического двухмесячника

В Татарстане прошел санитарно-экологический двухмесячник, в ходе которого было выявлено более 1 700 экологических нарушений. Задействованные в мероприятии ведомства и министерства обнаружили 746 случаев несанкционированного размещения отходов, 434 нарушения правил благоустройства, 457 нарушений санитарных норм, 19 нарушений на строительных площадках и 48 случаев нарушения правил пользования объектами животного мира.

По итогам проверок было составлено 597 административных материалов на общую сумму 778 тысяч рублей, а также объявлено 157 предостережений. Кроме того, в 18 районах Республики были проведены совместные выезды с представителями ГБУ «Безопасность дорожного движения». В ходе этих выездов было обнаружено 49 нарушений.

Также в рамках двухмесячника были проведены авиаобследования двух городов и 12 муниципальных районов Татарстана. В результате было выявлено 203 нарушения природоохранного законодательства, из которых 149 — это свалки.

Сотрудники Министерства экологии Татарстана 27 апреля провели комиссионный осмотр полосы отвода железной дороги и прилегающих к ней территорий муниципальных районов. В ходе рейдов было выявлено 45 нарушений в части несанкционированного размещения отходов производства и потребления. Ранее экологи зафиксировали 43 нарушения в ходе совместного рейда с представителями ОАО «РЖД».

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Разиль Самигуллин