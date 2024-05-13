Кабмин России одобрил законопроект о праве признавать нежелательными любые зарубежные организации

Фото: Татьяна Демина

Правительство России поддержало с учетом замечаний законопроект, который позволит признавать нежелательными в России любые иностранные организации, в том числе те, учредителями которых выступают зарубежные госорганы. Текст проекта отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС, сообщило издание.



Изменения предлагается внести в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

В соответствии с законопроектом, иностранная организация — неправительственная или учрежденная зарубежными госорганами — может быть признана нежелательной в России, если ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности страны.

Также основанием для признания нежелательной может стать то, что такая организация будет способствовать или препятствовать выдвижению и избранию кандидатов на выборах или проведению референдума, а также достижению определенного результата на них.

Если новые нормы вступят в силу, действующий порядок признания нежелательными в России распространится и на зарубежные организации, учредителями которых выступают иностранные госорганы. На них также распространятся все действующие для нежелательных НПО ограничения. Корреспондирующие поправки вносятся в четыре федеральных закона.

Как указывают в кабмине, действующие нормы закона запрещают неправительственным организациям, деятельность которых признана в стране нежелательной, быть учредителями, участниками и членами НКО или общественного объединения. В связи с этим законопроект предлагается дополнить положениями, которые распространят такие запреты на любые нежелательные в стране организации, в том числе с госучастием.

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Рената Валеева