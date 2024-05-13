После частичного обрушения дома из-за атаки ВСУ в Белгороде 11 человек остаются в больницах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки ВСУ в Белгороде, в результате которой произошло частичное обрушение дома, 11 пострадавших продолжают получать медицинскую помощь в стационарах.

Глава региона отметил, что им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в Белгороде завершена поисково-спасательная операция — 17 человек спасли, 15 извлечены погибшими.