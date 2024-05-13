В европейской части России отмечена самая холодная первая декада мая за всю историю наблюдений
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первая декада мая в европейской части страны стала самой холодной за всю историю метеонаблюдений.
Причиной аномального похолодания оказалась необычная атмосферная «воронка», притягивающая холодные воздушные массы с Северного Ледовитого океана.
По словам Вильфанда, два центра с разными знаками — антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы — создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс с Северного Ледовитого океана, что и привело к рекордно низким температурам в начале мая.
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