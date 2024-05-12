В Якутии из-за подъема воды в реке Лене введен режим ЧС

Глава Олекминского района Николай Харбин сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в Олекминском районе Республики Саха (Якутия). Ранее режим ЧС был введен в 1-м Нерюктяйинском и Дельгейском наслегах.

Пик волны паводка находится между населенными пунктами 1-й Нерюктяйинск и Дельгей. 13 мая начнутся работы по устранению затора на реке Лене, в районе города Олекминска у Нерюктяйинского 1-го наслега. Для этого будет организована переброска дополнительных сил и средств из Якутска в Олекминск.

В результате образовавшегося затора уровень воды превысил опасную отметку, подтоплено 18 дворов, где проживают 59 человек. Также под водой оказались четыре участка автомобильной дороги «Умнас» общей протяженностью 1,5 км. Движение транспорта ограничено до спада уровня воды.

Из-за паводка в районе отсутствует сотовая связь и электроснабжение. Над устранением проблемы работают аварийные бригады. Организовано отселение населения из низменных частей населенных пунктов Нерюктяйинск и Бирюк. Подготовлены два пункта временного размещения людей, в которых сейчас находятся девять человек. Еще три человека размещены в амбулатории, остальные расселены по родственникам.

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Рената Валеева