Кабмин России поддержал льготы для еще не родившихся детей погибших участников спецоперации

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается распространить страховые выплаты в случае гибели участника специальной военной операции и на еще не родившихся детей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Законопроектом предлагается установить особый порядок выделения страховых выплат в случаях, когда ребенок еще не родился. Детали такого механизма выплат в документе не указаны.

Источник газеты в аппарате правительства подтвердил, что законопроект поддержан с учетом замечаний. В частности, кабмин не согласился с формулировкой «дети, зачатые в браке». Правительство не согласно с этим условием, так как Семейный кодекс позволяет установить в судебном порядке отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Сейчас размер страховых выплат в случае гибели участника спецоперации составляет порядка 3,1 млн рублей и распределяется в равных долях между его ближайшими родственниками.

Напомним, в начале ноября Кабмин Татарстана принял постановление о единовременной выплате в размере 20 тысяч рублей на детей отдельных категорий военнослужащих и граждан, участвующих в специальной военной операции. В Минтруда Татарстана «Реальному времени» объяснили, что благодаря принятым мерам упрощается схема доказывания факта участия в СВО.

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Айрат Назипов