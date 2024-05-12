Власти Нижневартовска в ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка
В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) власти ввели режим повышенной готовности. Пресс-служба городской администрации сообщает, что причиной стала угроза паводка.
11 мая в границах Нижневартовска начался ледоход. На 12 мая уровень воды в Оби составляет 890 см. Введение режима повышенной готовности предусмотрено при достижении отметки в 940 см.
Власти города приняли решение ввести режим повышенной готовности с 12 мая, чтобы обеспечить безопасность населения и предотвратить возможные угрозы.
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