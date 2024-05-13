Депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин возглавил реготделение «Новых людей» в республике

Фото: взято с сайта gossov.tatarstan.ru

В Татарстане региональное отделение партии «Новые люди» возглавил депутат Госсовета республики, экс-лидер реготделения «Партии роста» Руслан Нигматулин. Решение было принято единогласно на общем собрании членов отделения 13 мая. Об этом сообщил помощник депутата.



Руслан Нигматулин выразил уверенность, что усиленный состав отделения сможет сделать для партии гораздо больше. Вместе с ним в команду пришли известные предприниматели, которые проявили себя в «Партии роста».

Депутат также подчеркнул, что у партии «Новые люди», являющейся парламентской, появился сильный ресурс для законотворчества, направленный на рост экономики и в конечном итоге на рост благосостояния жителей. Теперь партия будет работать над повесткой прогресса вместе.

Одной из ближайших задач станет выдвижение кандидатов на выборы в Госсовет республики. Сам Руслан Нигматулин намерен баллотироваться вновь. Он добавил, что партия планирует выставить кандидатов во всех округах и серьезно побороться за то, чтобы представлять интересы своих избирателей в Государственном Совете.

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Рената Валеева