Путин предложил кандидатов на должности глав силовых ведомств: министром обороны может стать Белоусов
Президент России Владимир Путин предложил назначить на ряд ключевых должностей в правительстве и правоохранительных органах новых людей.
Для проведения консультаций предложены следующие кандидаты:
- на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович. Напомним, до этого Сергей Шойгу был министром обороны с ноября 2012 года;
- на должность министра внутренних дел — Колокольцев Владимир Александрович;
- на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Куренков Александр Вячеславович;
- на должность министра иностранных дел — Лавров Сергей Викторович;
- на должность министра юстиции — Чуйченко Константин Анатольевич;
- на должность директора Службы внешней разведки — Нарышкин Сергей Евгеньевич;
- на должность директора Федеральной службы безопасности — Бортников Александр Васильевич;
- на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии — Золотов Виктор Васильевич;
- на должность директора Федеральной службы охраны — Кочнев Дмитрий Викторович;
- на должность начальника Главного управления специальных программ президента — Линц Александр Леонидович.
Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.
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