Новости общества

00:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин предложил кандидатов на должности глав силовых ведомств: министром обороны может стать Белоусов

21:30, 12.05.2024
Путин предложил кандидатов на должности глав силовых ведомств: министром обороны может стать Белоусов
Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин предложил назначить на ряд ключевых должностей в правительстве и правоохранительных органах новых людей.

Для проведения консультаций предложены следующие кандидаты:

  • на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович. Напомним, до этого Сергей Шойгу был министром обороны с ноября 2012 года;
  • на должность министра внутренних дел — Колокольцев Владимир Александрович;
      • на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Куренков Александр Вячеславович;
      • на должность министра иностранных дел — Лавров Сергей Викторович;
      • на должность министра юстиции — Чуйченко Константин Анатольевич;
      • на должность директора Службы внешней разведки — Нарышкин Сергей Евгеньевич;
      • на должность директора Федеральной службы безопасности — Бортников Александр Васильевич;
      • на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии — Золотов Виктор Васильевич;
      • на должность директора Федеральной службы охраны — Кочнев Дмитрий Викторович;
      • на должность начальника Главного управления специальных программ президента — Линц Александр Леонидович.

      Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

      Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

      Рената Валеева
      ОбществоВласть

      Новости партнеров

      Читайте также