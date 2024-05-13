Несколько домов по улице Лукина в Казани отключены от электричества

Несколько жилых домов по улице Лукина в Авиастроительном районе Казани отключены от электричества. «Произошла авария в сетях электроснабжения, причину ищут», — сообщили жильцам в северных электрических сетях ОАО «Сетевая компания».

В приемной УК Авиастроительного района подтвердили факт отключения от электричества, но затруднились назвать сроки восстановления подачи. Сами энергетики обещают устранить аварию в течение часа. Также в данном микрорайоне обещают отключить горячее водоснабжение с 14 мая до конца месяца.



Ранее с аналогичной проблемой столкнулись жители домов на улице Шамиля Усманова. Там произошло отключение света в нескольких зданиях. Это произошло в связи с плановым ремонтом электросетевого оборудования.

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Луиза Игнатьева, Самигуллин Разиль