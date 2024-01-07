В Китае введут санкции против американских компаний в связи с поставками оружия Тайваню

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Китае введут ответные санкции в отношении пяти компаний США. Это объясняется тем, что Америка поставляет Тайваню вооружение, а также рестрикциями Вашингтона против предприятий и частных лиц КНР, сообщил МИД Китая.

— Соединенные Штаты откровенно нарушают принцип «одного Китая», <...> продавая оружие китайскому региону Тайвань, и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР, — сказано в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Под санкции попадут компании BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions. Активы этих организаций, в том числе недвижимость на территории КНР, будут заморожены, а организации и частные лица не смогут заключать с ними сделки, сотрудничать или осуществлять прочие виды взаимодействия, подчеркнул МИД Китая.

В сообщении ведомства уточняется, что действия США подрывают суверенитет, ущемляют интересы Китая в сфере безопасности, законные права китайских предприятий и частных лиц, «наносят серьезный ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе».

Напомним, отношения между двумя странами ухудшились в феврале прошлого года, когда через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Американские военные сбили воздушный объект. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат».

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Галия Гарифуллина