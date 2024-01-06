За сутки на дорогах Казани произошло 125 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за 5 января поступило 125 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В авариях никто не пострадал, рассказали в Госавтоинспекции столицы Татарстана.

Кроме того, в городе за прошедшие сутки были задержаны девять водителей в состоянии алкогольного опьянения и один автомобилист, не имевший права управления транспортным средством.

В Госавтоинспекции Казани заявили, что четверых граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, с 4 по 5 января в Казани поступило 179 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В трех из них не обошлось без пострадавших.

Всего 4 января в городе задержали 4 водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще 3 автомобилистов, не имеющих права управления транспортным средством.

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Галия Гарифуллина