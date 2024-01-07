В 2023 году россияне стали лидерами по созданию компаний в Анталье

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В течение прошлого года в Анталье россиянами были зарегистрированы 255 компаний, что существенно превышает количество коммерческих структур, созданных выходцами из других стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Торговой палаты средиземноморского курорта.

Суммарно за прошедший год в Анталье была зарегистрирована 791 компания с иностранным участием. Из 62 тысяч коммерческих структур, существующих на курорте, представителями других стран было создано 6,1 тысячи.

По данным Торговой палаты Антальи, граждане ФРГ основали 83 компании, Ирана — 64, Украины — 53, Азербайджана — 42. Чаще всего организации специализируются на строительстве (71) и информационных технологиях (57), также популярны заведения общепита и развлечений (53).

Напомним, спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости за 11 месяцев 2023 года сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Падение интереса происходит после прошлогоднего пика. В 2022 году большинство сделок пришлось на Турцию, ОАЭ и Грузию. В 2023-м заявки на покупки упали на 70%, в Грузии — на 38%, в ОАЭ — на 13%.

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Галия Гарифулина