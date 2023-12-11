Спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости 2023 году упал почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости за 11 месяцев 2023 года сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщает ТАСС.



Падение спроса происходит после прошлогоднего пика, объяснил сооснователь и управляющий партнер Tranio (международный брокер недвижимости) Михаил Буланов. В 2022 году большинство сделок пришлось на Турцию, ОАЭ и Грузию. В 2023-м заявки на покупки упали на 70%, в Грузии — на 38%, в ОАЭ — на 13%.

Покупатели недвижимости из России сохраняют активность на рынках Ближнего Востока, но спрос больше не фокусируется только на Турции и Дубае, а расширяется на остальные эмираты и другие страны региона: Египет, Оман, Катар и Саудовскую Аравию.

Напомним, около 7 млн россиян улучшили свои жилищные условия в 2023 году. Как заявил президент России Владимир Путин, улучшения коснулись 3,2 миллиона семей.

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Маргарита Головатенко