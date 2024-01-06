Вице-премьер России назвал преимущества биометрии
Вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко объяснил, в чем заключаются преимущества использования биометрии.
— Огромное преимущество биометрии... заключается в том, что фактически в режиме реального времени можно идентифицировать человека и его доступ или его права к доступу к тем или иным сервисам, — приводит его слова RT.
По словам Григоренко, в основном биометрия будет использоваться для совершения бесконтактной оплаты, получения электронной подписи и открытия счета в банке.
В 2024 году в казанском метро может быть запущена оплата проезда при помощи биометрических данных. Такую же систему планируют запустить в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
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