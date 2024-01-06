В рождественскую ночь общественный транспорт в Нижнекамске будет работать до 4-х утра

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ночь с 6 на 7 января общественный транспорт в Нижнекамске будет курсировать по особому режиму. Об этом сообщили в администрации муниципального района.



От автовокзала до Храма Покрова Божией Матери села Большое Афанасово автобус отправится в 21:30, обратно в 02:00. Добраться от автовокзала к Храму Воскресения Христова через остановку «44 микрорайон» (Храм Рождества Христова) жители Нижнекамска смогут до 23:00, обратно — с 02:00. Трамвай по маршруту №2 до поселка Красный Ключ будет с 22:50 до 3:53 с 20-минутным интервалом.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в Рождество организуют специальную подачу общественного транспорта для верующих, посетивших ночную праздничную службу. Ночью 7 января в 1.30 на остановку «Центральный стадион» подъедут троллейбусы №2 и автобусы №6, 10а, 15, 23, 30.



Напомним, в Татарстане с 4 по 9 января объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Среднесуточные температуры воздуха в этот период будут составлять от -18 до -25 градусов.

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Галия Гарифуллина