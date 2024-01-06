В Казани задержали водителя Peugeot — он пытался скрыться от ДПС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 5 января в 4:30 25-летний водитель Peugeot не подчинился экипажу ДПС. Как сообщили в Госавтоинспекции города, подозрительного автомобилиста заприметили на улице Павлюхина.

Автомобилиста преследовали в поселке Аметьево. Водитель Peugeot не справился с управлением и врезался в сугроб. После этого нарушитель попытался убежать, но был задержан. Уточняется, что казанец сел за руль в состоянии опьянения. В ходе проверки было установлено, что ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. Освидетельствование показало результат 0,485 мг/л.

скриншот realnoevremya.ru из видео Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г. Казани/t.me

На автомобилиста составили административные материалы за выезд на встречную полосу, опасное вождение, неподчинение и другие грубые правонарушения, а за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения оформлены материалы по статье 264.1 УК РФ. Транспортное средство казанца поместили на спецстоянку.

За прошедшие сутки в Казани были задержаны девять водителей в состоянии алкогольного опьянения и один автомобилист, не имевший права управления транспортным средством. Уточняется, что четверых граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина