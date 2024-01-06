В Казани задержали водителя Peugeot — он пытался скрыться от ДПС
В Казани 5 января в 4:30 25-летний водитель Peugeot не подчинился экипажу ДПС. Как сообщили в Госавтоинспекции города, подозрительного автомобилиста заприметили на улице Павлюхина.
Автомобилиста преследовали в поселке Аметьево. Водитель Peugeot не справился с управлением и врезался в сугроб. После этого нарушитель попытался убежать, но был задержан. Уточняется, что казанец сел за руль в состоянии опьянения. В ходе проверки было установлено, что ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. Освидетельствование показало результат 0,485 мг/л.
На автомобилиста составили административные материалы за выезд на встречную полосу, опасное вождение, неподчинение и другие грубые правонарушения, а за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения оформлены материалы по статье 264.1 УК РФ. Транспортное средство казанца поместили на спецстоянку.
За прошедшие сутки в Казани были задержаны девять водителей в состоянии алкогольного опьянения и один автомобилист, не имевший права управления транспортным средством. Уточняется, что четверых граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.
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