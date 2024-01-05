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Более 1,6 млн электромобилей в Китае отзовет Tesla из-за технических проблем

22:30, 05.01.2024
Более 1,6 млн электромобилей в Китае отзовет Tesla из-за технических проблем
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Китае американская компания Tesla отзовет более 1,6 млн электроавтомобилей из-за проблем с программным обеспечением (ПО). Об этом сообщили в Государственном управлении рыночного регулирования страны.

Проблемы коснулись системы помощи водителю: это, как выяснилось, повышает риск столкновений, сообщает «Интерфакс».

Отзыв затронет Model 3 и Model Y китайского производства и импортные Model S, Model X, Model 3. Как уточняется, процедура будет осуществлена посредством удаленного обновления ПО. Сообщается, что указанные машины был выпущены в 2014-2023 годах.

Помимо указанных проблем, около 7,5 тыс. импортных Tesla имеется проблемы с системой запирания дверей.

В 2022 году сообщалось, что в Китае из-за проблем с программным обеспечением и ремнями безопасности Tesla Inc отозвала 80 тыс. электромобилей. При этом, большую часть - порядка 67,7 тыс. автомобилей Model S и Model X — отзывались в связи с проблемами, которые могут привести к некорректной работе аккумулятора.

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Илина Хакимова
БизнесТранспортАвто
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