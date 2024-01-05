Международная федерация хоккея до конца февраля примет решение об участии России в Олимпиаде 2026 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Международная федерация хоккея (IIHF) до конца февраля вынесет решение касательно участия России в Олимпиаде 2026 года. Об этом заявил глава организации Люк Тардиф, сообщает пресс-служба IIHF.

-Думаю, что мы сделаем объявление до конца февраля, постараемся договориться о проведении следующих двух Олимпийских игр, — цитирует ТАСС слова Тардифа.

По его словам, в скором времени пройдет встреча со всеми заинтересованными сторонами: Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги и Международным олимпийским комитетом.

Глава IIHF обратил внимание, что вопрос о допуске россиян и белорусов на международные соревнования зависит от того, смогут ли организаторы обеспечить необходимые меры безопасности.



Во время прямой линии и пресс-конференции президента России, Владимир Путин заявил, что не против участиях российских спортсменов в международных соревнованиях, но надо внимательно изучить условия, которые выдвигают международные спортивные организации.

Международный олимпийский комитет в декабре прошлого года допустил участие спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024. К участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе МОК может допустить россиян и белорусов, которые прошли квалификацию в своих видах спорта.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова