Владимир Путин об участии российских спортсменов в Олимпиаде: «Надо посмотреть внимательно, что за условия»

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что не против участиях российских спортсменов в международных соревнованиях, но надо внимательно изучить условия, которые выдвигают международные спортивные организации. Об этом он заявил во время прямой линии и пресс-конференции, которая проходит в Москве.

— Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений. Они попали в огромную зависимость от спонсоров, — считает глава государства.

По его мнению, при таком развитии событий «они похоронят олимпийское движение». Владимир Путин напомнил, что «спорт вне политики» — он призван объединять людей.

— Надо посмотреть внимательно, что там за условия, — ответил Путин на вопрос, ехать или не ехать российским спортсменам на международные соревнования.

Если искусственные условия МОК для участия в международных соревнованиях политически мотивированы, чтобы отсечь российских спортсменов-лидеров, претендующих на золото и серебро, ОКР «надо принять взвешенное решение», сказал он.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина