В Татарстане ночью похолодает до -30 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Татарстанцев снова предупредили об ухудшении погодных условий. Так, в республике ожидается похолодание, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В ночь с пятницы на субботу и утром 6 января на территории Татарстана и в Казани местами ожидается понижение температуры воздуха до -25..-30 градусов (в Казани до -26˚С).



В большинстве российских регионов в январе наступили аномальные морозы, не обошли они и Приволжский федеральный округ (ПФО), куда входит и Татарстан. Напомним, в республике с 4 по 9 января объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды.

скриншот realnoevremya.ru/meteoinfo.ru

Из-за сильных морозов в Казани начали отменять массовые культурные мероприятия. Так, сегодня в столице Татарстана отменили первый семейный фестиваль зимних забав, который должен был пройти завтра, 6 января, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

В Минэнерго России сообщили, что во многих регионах РФ из-за установившейся аномально холодной погоды энергетики переведены в режим повышенной готовности: обеспечивается готовность резервных источников, усилена работа аварийных бригад.

Во многих российских городах аномальные холода бьют все исторические рекорды: так, например, в Санкт-Петербурге 4 января были установлены рекорды по самой низкой ночной, дневной и среднесуточной температуре в эту дату за историю наблюдений. Отклонение температуры от нормы вчера составило -19,5 градуса.

Не обошли морозы стороной и находящуюся рядом с северной столицей Финляндию: ночью там была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекиё столбит термометра опустился до -44,3°С.

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Илина Хакимова