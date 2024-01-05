В Менделеевском районе Татарстана произошло ДТП с участием двух детей

Фото: скриншот realnoevremya.ru / видео /t.me/gibddtatarstan

В Менделеевском районе Татарстана произошло ДТП, в котором пострадала 52-летняя женщина-водитель автомобиля Kia. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водительница Kia, не выбрав безопасную скорость, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилями Volkswagen и Hyndai.

В этих авто находились два несовершеннолетних пассажира, дети 2014 и 2020 годов рождения. Однако, благодаря тому, что они оба перевозились в детских удерживающих устройствах, обошлось без травм.

В Казани за прошедшие сутки — с 4 по 5 января — поступило 179 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В трех из них не обошлось без пострадавших. Всего за этот период в городе задержали 4 водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще 3 автомобилистов, не имеющих права управления транспортным средством.

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Илина Хакимова