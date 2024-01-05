За сутки в Казани произошло 179 ДТП, из них три — с пострадавшими

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани за прошедшие сутки — с 4 по 5 января — поступило 179 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В трех из них не обошлось без пострадавших, рассказали в Госавтоинспекции столицы Татарстана.

Всего за этот период в городе задержали 4 водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще 3 автомобилистов, не имеющих права управления транспортным средством.

В Госавтоинспекции Казани подчеркнули, что троих граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

realnoevremya.ru (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов вчера в своем telegram-канале призвал водителей быть осторожнее на дорогах в аномально холодную погоду. Он обратил внимание, что за три дня 2024 года в Татарстане случилось 13 аварий, в которых 1 человек погиб и еще 16 получили ранения.

В Казани с 3 по 4 января зарегистрировали 160 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В одном из них не обошлось без пострадавших. В городе задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще двоих граждан доставили в отдел полиции.

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Илина Хакимова