В ООН заявили о возможном снижении роста мировой экономики в 2024 году до 2,4%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2024 году рост мировой экономики может замедлиться на 0,3% по сравнению с прошлым годом — до 2,4%. Такое мнение выразил директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.

— Наш доклад выявил, что глобальный рост в 2023 году составит 2,7%. Но наш прогноз на 2024-й понижен до 2,4%, — цитирует ТАСС его слова.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мукерджи обратил внимание, что в этом году инфляция должна «снизиться до целевого уровня 2%». Однако, по его мнению, мировая экономика все еще находится «в опасной зоне», которая может спровоцировать рецессию.

В конце 2023 года глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ведомство улучшило оценку по росту ВВП России в 2023 году до 3,5%. Также были уточнены оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. Цифры в обоих случаях пересмотрены в сторону улучшения — до плюс 5,9% и минус 1,2% соответственно.



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Илина Хакимова