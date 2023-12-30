Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП в 2023 году до 3,5%

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минэкономразвития улучшило оценку по росту ВВП России в 2023 году до 3,5%, сообщил глава ведомства Максим Решетников, комментируя данные Росстата по ВВП за 2021—2022 годы.



Уточнены оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. Цифры в обоих случаях пересмотрены в сторону улучшения — до плюс 5,9% и минус 1,2% соответственно. Это свидетельствует об устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации.

— В результате ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза, — приводит слова Решетникова ТАСС.

Российская экономика смогла адаптироваться к санкциям даже лучше, чем предполагалось ранее. Такими выводами поделился директор департамента макроэкономического развития и прогнозирования Минэкономразвития России Лев Денисов.

— Адаптация российской экономики к беспрецедентному санкционному давлению была еще более уверенной, чем считалось ранее.

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Маргарита Головатенко