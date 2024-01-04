В Менделеевском районе Татарстана автомобиль выехал на встречную полосу — пострадали двое несовершеннолетних

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

В Менделеевском районе Татарстана на 18-м километре автодороги Пермь — Ижевск произошло ДТП. Пострадали три человека, из них двое — дети. На место происшествия выехал прокурор района Ришат Шакиров, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, 52-летняя водитель автомобиля Kia Rio выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилями Volkswagen Tiguan и Hyundai Creta.

скриншот realnoevremya.ru видео аварии / предоставлено старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

В результате аварии женщина, а также двое несовершеннолетних пассажиров (2014 и 2020 г. р.), находившихся в других авто, получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в Набережночелнинскую БСМП.



По факту ДТП организована процессуальная проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

Прокуратура Татарстана начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения после смертельного ДТП с участием 6-летнего ребенка в Верхнеуслонском районе республики. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla.



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Илина Хакимова