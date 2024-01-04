За 2023 год в России произошло почти 92 тыс. пожаров в жилье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России в 2023 году произошло почти 92 тысячи пожаров в жилье. Это на 16% (или на 19 тысяч) меньше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

— Более 40% всех пожаров в жилье произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем становится причиной каждого третьего пожара в доме или квартире. При наблюдающемся снижении пожаров в жилье хочу отметить, что актуальной остается профилактика гибели граждан. За год огонь унес порядка 7,5 тысяч жизней, и это совсем немногим меньше, чем в 2022 году, — подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Количество пожаров в других зданиях и сооружениях удалось снизить на 8% (или на 12 тысяч), уточнили в пресс-службе. Там также добавили, что число происшествий, связанных с автомобильным транспортом, уменьшилось на 14%, а на водном транспорте — на 37,5%.

Ежегодно сотрудники МЧС спасают более 200 тысяч человек и тушат до 400 тысяч пожаров. При 288 ЧС подразделениями ведомства спасли более 5,5 тысяч человек.



Замначальника Главного управления МЧС России по Татарстану по государственной противопожарной службе Константин Чанышев рассказал, что в 2023 году в Татарстане произошло почти 4,8 тысяч пожаров, что на 1,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Он напомнил, что до 8 января на территории республики действует особый противопожарный режим.

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Илина Хакимова