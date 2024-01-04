В Татарстане работникам предприятия выплатили 640 тысяч рублей долга по зарплате

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане работникам одной из компаний задолжали зарплату на более полумиллиона рублей. Однако после вмешательства прокуратуры долг был выплачен, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Прокуратура Апастовского района в ходе проверки установила, что троим бывшим работникам компании при увольнении выплатили заработную плату не в полном объеме. Долг составил 640 тыс. рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

После вмешательства прокуратуры долг перед работниками полностью погасили. В адрес главы фирмы внесено представление. В отношении руководителя также возбуждено административное дело.



В декабре прошлого года одна из татарстанских компаний погасила задолженность перед пятью сотрудниками частного охранного предприятия после того, как было возбуждено уголовное дело. Суммарно компания задолжала сотрудникам ЧОП 423 тысячи рублей.

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Илина Хакимова